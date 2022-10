Toch nog meer dan twee kerncentrales langer open?

De federale regering kwam in maart overeen de twee jongste kerncentrales (Doel 4 en Tihange 3) tien jaar langer open te houden na de voorziene sluitingsdatum in 2025. Over die verlenging lopen nog onderhandelingen met uitbater Engie-Electrabel.

Lees ook Nieuwe kerncentrales en meer windenergie goedkoopste optie om België klimaatneutraal te maken

De Franstalige liberalen dringen al langer aan op de levensduurverlenging van nog meer reactoren. CD&V pleit voor een verlenging van Doel 4 en Tihange 3 met 20 jaar en wil, net als Open VLD, dat er niets onomkeerbaars gebeurt met Doel 3, de centrale die op 23 september stopte met draaien.

Volgens de notificatie van het akkoord dat persagentschap Belga kon inkijken, vraagt de regering aan de eerste minister en de minister van Energie, in overleg met netbeheerder Elia en regulator CREG en het nucleair agentschap FANC, alle bijkomende opties uit te werken (onder andere hernieuwbare energie, flexibiliteit, nucleair en fossiel) om — indien nodig — de bevoorradingszekerheid van ons land tot 2030 te versterken.

Welingelichte bronnen merken op dat de regering al verhoogde waakzaamheid aan de dag legt, schrijft Belga. Er staat in de notificatie bovendien “indien nodig”, maar “er is nog geen enkel rapport dat zegt dat er een probleem zou zijn. Dat hebben we net opgelost dankzij de CRM”, de veiling van capaciteit om het wegvallen van nucleaire capaciteit op te vangen, in ruil voor subsidies. Die CRM wordt vanaf 2025 operationeel en is er net op voorzien te allen tijde en tegen de laagst mogelijke kost de bevoorrading te verzekeren, luidt het.

In zijn toespraak in de Kamer wijst premier Alexander De Croo erop dat de regering de levensduur van onze jongste kerncentrales verlengt en investeert in onderzoek naar kleinere en propere kernreactoren.

“De regering heeft ook beslist om te bekijken hoe we onze eigen energiecapaciteit verder kunnen verhogen, zowel nucleair als hernieuwbaar. In deze onzekere tijden is er geen enkele ruimte voor taboes. We nemen geen enkel risico met onze bevoorradingszekerheid”, aldus premier De Croo.

Onbeschikbaarheid kernreactor Tihange 3 opnieuw verlengd, tot 21 oktober

De kernreactor Tihange 3 zal niet zoals eerst gedacht op 15 oktober kunnen herstarten. Uitbater Engie gaat nu uit van 21 oktober, zo bevestigt het bedrijf.

Engie heeft meer tijd nodig om een aantal technische interventies uit te voeren, zegt een woordvoerster van het bedrijf. De analyse van de technische oorzaak van de panne loopt nog.

De reactor viel op 3 oktober onverwacht uit, volgens Engie door een drukdaling in een van de stoomgeneratoren. Tihange 3 is een van de drie reactoren in België met een capaciteit van meer dan 1.000 megawatt.

Lees ook: Nieuwe kerncentrales en meer windenergie goedkoopste optie om België klimaatneutraal te maken