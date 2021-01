Toch nog leerlingen die naar school gingen ondanks reis: “Verhaal van kinderen en van ouders stemt niet altijd overeen”

De regels voor reizen naar het buitenland werden recentelijk aangescherpt. Wie na een verblijf van 48 uur of meer terugkeert uit een rode zone, moet zich onmiddellijk na terugkeer laten testen. Zeven dagen na hun aankomst moeten ze een tweede test ondergaan. In afwachting van een negatief testresultaat van de tweede test gaan ze in quarantaine.

In het basisonderwijs werden in 148 van de bevraagde scholen kinderen terug naar huis gestuurd. Het meest extreme geval was een aantal van 23 kinderen in een school van 200 tot 500 kinderen in het Brussels Gewest. In 35 scholen ging het om meer dan 3 kinderen en in 112 scholen om 1 tot 3 kinderen. In het buitengewoon basisonderwijs moesten nooit meer dan 3 kinderen teruggestuurd worden. Bij de respondenten van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs werd er slechts hier en daar 1 leerling teruggestuurd.