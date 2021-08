Toch nog Belgische evacués weggeraakt uit Afghanistan, ondanks stopzetten evacuatie

N-VA stelt voor om gerepatri­eer­de Belgen deels te laten opdraaien voor kosten evacuatie

26 augustus N-VA-Kamerlid Theo Francken suggereerde in de Kamer dat de Belgen die de afgelopen dagen uit Afghanistan zijn geëvacueerd mee zouden kunnen opdraaien voor de kosten van de operatie. Landgenoten die zich in Afghanistan bevonden hebben het negatieve reisadvies dat Buitenlandse Zaken al jaren hanteert voor het land genegeerd, en dus was ons land in principe niet verplicht om hen te evacueren.