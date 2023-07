Toch geen win-wineffect bij energiedelen: gezinnen betalen tot 100 euro extra. Hier moet je op letten

Tweede leerkracht Blanken­berg­se school verdacht van zedenfei­ten: man (31) blijft maand langer in de cel

Een leerkracht van de Sint-Jozef Sint-Pieterschool in Blankenberge die verdacht wordt van het online benaderen van minderjarigen in een allesbehalve wenselijke context, komt voorlopig niet vrij. Wel zal hij onderzocht worden door een psychiater. Het is al de tweede leerkracht van de school die van zedenfeiten verdacht wordt.