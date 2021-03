Toch geen dubbel overbruggingsrecht voor niet-essentiële winkels op afspraak

Minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR) kreeg vanmiddag de wind van voren in de Kamercommissie Sociale Zaken, waar hij vragen kreeg over het feit dat niet-essentiële winkels die op afspraak kunnen werken dan toch geen dubbel overbruggingsrecht kunnen krijgen. "Compleet onverantwoord", klonk het vanop de oppositiebanken.

Om de plotse stijging van de coronacijfers op te vangen beslisten de federale regering en de deelstaten vorige week woensdag om de niet-essentiële winkels enkel nog op afspraak of via 'click and collect' te laten werken. Na afloop van dat Overlegcomité communiceerde minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR) dat die winkels ook in maart en april nog aanspraak zouden kunnen maken op het dubbel overbruggingsrecht, het vervangingsinkomen voor zelfstandigen.

Verklaring op eer

Maar in een verduidelijking die Clarinval vanochtend uitstuurde, staat dat die ondernemingen als open worden beschouwd. Als ze kunnen aantonen dat ze minstens 40 procent omzetverlies lijden, hebben ze recht op het enkele overbruggingsrecht. Alleen de zelfstandigen die wel open mogen blijven, maar om praktische redenen niet op afspraak, maar enkel via click and collect of levering aan huis kunnen werken, hebben recht op het dubbele overbruggingsrecht in maart en april. Dat moeten ze dan aantonen bij hun sociale verzekeringsfonds met een verklaring op eer.

De minister kreeg vanmiddag vragen over die bocht in de Kamercommissie Sociale Zaken. Vooral de oppositie reageerde verontwaardigd. "U zegt die ondernemers eigenlijk: als je dubbel overbruggingsrecht wil, moet je maar sluiten. U schuift het probleem door naar de handelaars die het al een jaar lang ontzettend moeilijk hebben. Dat is toch compleet onverantwoord?", zei N-VA-Kamerlid Björn Anseeuw. "Die mensen hebben investeringen gedaan om op afspraak te kunnen werken, en dan verandert op zes dagen tijd het hele verhaal. Welk beleid is dat eigenlijk?"

Quote Er is maar één oplossing: dit punt opnieuw bespreken binnen de regering en de beslissing wijzigen Catherine Fonck (CdH)

Volgens Gaby Colebunders (PVDA) betekent de nieuwe regeling "een serieuze streep door de rekening van de niet-essentiële winkels". "Ik maak me echt ongerust dat er nog veel meer faillissementen zullen zijn dan we nu al voor ogen hebben."

CdH-politica Catherine Fonck riep de regering op om de aangepaste regeling terug te draaien. "Ze kunnen ook sluiten, zegt u. Dat is een mooi pleidooi voor het werk, terwijl die zelfstandigen net willen werken en open blijven", klonk het cynisch. "Er is maar één oplossing: dit punt opnieuw bespreken binnen de regering en de beslissing wijzigen."

“Niet eenvoudig”

Clarinval ging niet in op de opmerkingen van de Kamerleden, tot frustratie van sommigen. In een eerste repliek op de initiële vragen van het parlement gaf hij wel al aan dat de regeling in het ministerieel besluit inderdaad anders is dan de oorspronkelijke communicatie. "Ik besef dat dit niet eenvoudig is", klonk het. Ook sectororganisatie Mode Unie en het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen reageerden al verontwaardigd op de aanpassing.

