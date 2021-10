Tips van topkoks: eten zoals een sterrenchef doet u zó

Hugo Camps sprak met Ann De Craemer over haar zware depressie: “Plots zei mijn schoon­broer dat ik zijn kinderen beter niet meer zou zien in die toestand. Dat was een schok”

6:00 Elke zaterdag schrijft ze vrolijke stukjes over bijzondere plekken in Het Laatste Nieuws, maar in de winkel ligt “Hersenorkaan”, een nieuw boek van Ann De Craemer (40) dat over een veel zwaarder onderwerp gaat: de depressie die haar bijna haar leven heeft gekost. Onze andere columnist Hugo Camps, die ze als haar leermeester ziet, sprak haar over dat diepe dal waar ze uit is geklommen, en over hoe ze dat heeft gedaan: “Ik ben geen pillenfanaat, maar die waren nodig. Zij hebben me naar het einde van de tunnel geholpen.”