‘Tinder Swindler’-zaak uitgesteld: “Hij werd het slachtoffer van ernstige slagen en verwondingen”

X.S. (27), de Belgische ‘Tinder Swindler’: “Hij is levensge­vaar­lijk, een seksueel roofdier”

Zijn slachtoffers noemen hem de Belgische Tinder Swindler, een manipulatieve narcist, een roofdier of simpelweg ‘Jonas’. De 27-jarige X.S. uit Deurne maakte op 11 maanden tijd minstens 27 slachtoffers via alle mogelijke socialemediaplatformen. Daarbij had hij één doel: meisjes misleiden en bedreigen om naaktbeelden en seksuele gunsten te krijgen, of hen te verkrachten. “Die man heeft een zware seksverslaving, hij is levensgevaarlijk.” We spraken met drie slachtoffers: “Hij stuurde via mijn collega - met wie hij ook contact had - spraakberichten voor mij, dat hij ons ging vinden en iets ging aandoen.”

17 augustus