Timing boosterprik voor 65-plussers vastgelegd, vaccinatiecentra misnoegd over "late communicatie”

De ministers van Volksgezondheid hebben een akkoord bereikt over de precieze uitrol van de boostervaccinatie van 65-plussers. De vaccinatie zal plaatsvinden minstens vier maanden na de tweede dosis van een AstraZeneca-vaccin of de enige dosis van het Johnson & Johnson-vaccin en minstens zes maanden na de tweede dosis van een Moderna- of Pfizer-vaccin. De vaccinatiecentra reageren misnoegd, omdat helemaal niet duidelijk is of zij nu langer moeten openblijven of niet.