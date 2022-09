TikTokker (29) dwong minderjarige meisjes zich te prostitueren voor ‘snel en gemakkelijk geld’: slachtoffer Nele (20) getuigt

Glen W. (29), meer bekend als Tiktokker Glen Van Ranst, zit in de cel op verdenking van ernstige zedenfeiten. De Limburger wordt verdacht van tienerpooierschap en mensenhandel bij minstens drie jonge vrouwen, waaronder ook minderjarigen. Zijn werkwijze was steeds dezelfde: hij palmde zijn slachtoffers in via sociale media, manipuleerde en verplichtte hen uiteindelijk tot het hebben van seks met oudere mannen. Slachtoffer Nele (20) getuigt: “Glen was vlot in de omgang, ik voelde mij goed bij hem. Maar na een tijd begon het misbruik”.