TikTokker (29) dwong minderjarige meisjes zich te prostitueren. Slachtoffer Nele (20): "Eén klant heeft me meermaals verkracht”

Opvallende toevloed asielzoe­kers uit Burundi

De instroom van Burundese asielzoekers is de voorbije maanden fors toegenomen. Met zowat 300 aanvragen per maand stond het Afrikaanse land in augustus in de top vijf van herkomstlanden. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) gezegd in de Kamer. Over die plotse toestroom heeft ze al contact gehad met de ambassadeur van Servië, waarlangs de Burundezen vaak Europa binnentrekken.

21 september