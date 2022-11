TikTok HLN bereikt mijlpaal van 200.000 volgers: “Het is een leuk medium om op snelle manier nieuws te consumeren”

Op straat wordt hij al aangesproken als de ‘meneer van het nieuws’. En dat hoeft niet te verbazen want op TikTok brengt host Jonas Lips (24) nieuws op maat van jongeren. Elke dag bereikt hij honderdduizenden jongeren in Vlaanderen. Gisteren haalde het TikTok-account van HLN, ‘ @hln_be ’, zelfs de kaap van 200 000 volgers – en dat is gebeurd in een recordtempo want binnen een week blaast HLN TikTok zijn eerste verjaardagskaarsje uit!

TikTok is een medium dat heel erg populair is bij jongeren, dus het was een logische keuze om daar nieuws te brengen voor die generatie. “Wij willen met HLN en News City in het algemeen meer jongeren bereiken en TikTok is daarvoor het platform bij uitstek. Het is vooral populair bij tieners en jongvolwassenen. TikTok blijft ook echt in populariteit groeien, in 2020 en in 2021 was het de meest gedownloade app. HLN wil daar zijn waar mensen het verwachten, voor een zo breed mogelijk publiek, dus ook voor jongeren”, zegt gezicht Jonas Lips.

Volledig scherm Jonas Lips, onze TikTok journalist zorgde voor de kaap van 200.000 volgers © Kyra Van Craenenbroeck

Nieuwsmix

De content die je als kijker mag verwachten is heel uiteenlopend. “We brengen een nieuwsmix. Enerzijds ‘breaking news’, dat is nieuws dat overal zit, op de radio, de tv, in de krant. Dat is nieuws dat jongeren echt moeten weten. Maar anderzijds brengen wij ook, ter afwisseling van die heftige verhalen, nieuws dat volledig in hun leefwereld zit. Denk daarbij aan nieuws over mensen waar jongeren naar opkijken, nieuws over Youtubers, nieuws over Smartschool, enzovoort. We kijken echt naar hun leefwereld, zoals bijvoorbeeld gisteren de bommelding in Wetteren.”

Als we kijken naar de meest populaire TikToks valt het op dat er heel uiteenlopende onderwerpen aan bod komen. Zoals bijvoorbeeld Van Gogh zijn schilderij van de Zonnebloemen dat in The London Gallery besmeurd werd. Deze had 1,2 miljoen views. Daarnaast viel ook Youtuber Acid die crowdsurfde op Pukkelpop heel erg in de smaak.

Audiovisueel en kort

De nadruk ligt bij TikTok op korte video’s. “Veel jongeren voelen zich niet aangesproken door klassieke media. Vaak kijken ze wel naar het nieuws, maar meestal is het te lang en te saai. Dan ben ik er vooral als stem om een verhaal te onderbouwen en moeilijke verhalen eenvoudig te vertellen. Dit doe ik door heel audiovisueel te werken. Ik zorg er ook voor dat het kort blijft en dat werkt ook enorm goed. Onze TikToks worden zeer veel bekeken, gemiddeld tussen de 100 000 en 1 miljoen en meer keer”, vertelt Jonas.

“Daarnaast probeer ik ook een aanspreekpunt te zijn. Dat zie ik ook in de comments, jongeren komen zelf met vragen over nieuws. Ze spreken me aan over bepaalde onderwerpen waar ze meer over willen weten. Soms zitten ze ook met angst en dan vragen ze waarover het gaat.”

Zelfs de jeugd herkent Jonas al: “Op straat word ik aangesproken als ‘meneer van het nieuws’ of ‘de HLN boy’ of ‘die van TikTok’. Maar ik vind dat helemaal niet erg, ik vind het fijn om te weten dat jongeren mij zien als een journalist. Ze spreken me ook aan en zeggen vaak dat ze het leuk vinden dat ik zulke video’s maak. Het is heel interessant en ze zijn ook blij dat iemand het hen uitlegt. Het is een soort community die we hebben uitgebouwd en ik ben daar ook heel dankbaar voor.”

Uitdaging

“Elke dag opnieuw proberen het nieuws zo juist mogelijk te brengen”, dat is voor Jonas de uitdaging. “Checken of het klopt wat ik breng. Maar tegelijkertijd ook proberen het niet te uitgebreid en te lang te maken zodat het interessant blijft. ‘Less is more’, zoals ze zeggen. Zo kort en actief mogelijk vertellen zodat jongeren blijven kijken. Je bent uiteindelijk gewoon onderdeel van een ‘scrollmoment’ op de trein of in de zetel en je wil de jongeren iets bijbrengen.”

“Het is een leuk medium om op een korte, wervende manier nieuws te consumeren”, de reden bij uitstek waarom het ook interessant is voor de HLN-lezer om het TikTok-account te volgen, aldus Jonas. “Verwacht er geen duiding of diepgaande gesprekken. Het is wel tof als je wil weten wat er vandaag is gebeurd in de wereld of waar de mensen over praten. Het is vaak ook heel eenvoudig en ik wind er geen doekjes om.” Zijn boodschap is duidelijk: volg @hln_be op TikTok!