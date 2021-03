TikTok-duo Celine en Michiel krijgt eigen attractie in Plopsaland De Panne

UPDATEHet bekende YouTube- en TikTok-duo Celine en Michiel krijgt een eigen attractie in Plopsaland De Panne. De huidige zweefmolen ‘ROX-Flyer’ zou omgebouwd worden naar het thema van de sociale mediasterren. Het nieuws werd intussen bevestigd aan onze redactie.

Er zal binnenkort een volledige TikTok-zone in Plopsaland De Panne komen. In die zone zullen bezoekers interactieve fotoborden treffen met verschillende, uitdagende TikTok-challenges. Het immens populaire TikTok-duo Celine en Michiel, beter bekend als CEMI, zullen de bezoeker op een “leuke manier” uitleggen wat te doen.

Ook zullen ze hun eigen attractie krijgen. Het gaat om de 70 meter hoge zweefmolen ‘ROX-Flyer’, die omgetoverd zal worden tot een attractie in het thema van CEMI. De zweefmolen opende in al 2006, maar stond toen nog in het thema van de serie ‘Spring’.

“Vanuit de Plopsa-parken willen we zo nauw mogelijk aansluiten bij de leefwereld van de kinderen en jongeren. TikTok speelt vandaag de dag een onmisbare rol in het leven van deze doelgroep, een TikTok-zone in het park kon dus zeker niet ontbreken. Met meer dan 13 miljoen volgers op TikTok zijn Celine en Michiel uiteraard de perfecte gezichten om deze zone aan te verbinden”, aldus Plopsa-CEO, Steve Van den Kerkhof.

Acid, de Youtuber die vorige zomer in een felle ruzie met Celine en Michiel verwikkeld raakte, reageerde intussen al spottend op het nieuws. Hij vraagt zich af of hij ook een Acid The Ride krijgt.

Het koppel Celine Dept en Michiel Callebaut is een van de populairste Belgische YouTubers. Hun kanaal heeft zo’n 560.000 abonnees. Een van hun recentste video’s, over een ‘Vaccin Lied’, werd al meer dan 1 miljoen keer bekeken. Ook op TikTok is CEMI razend populair. Celine heeft zo’n 12 miljoen volgers op het platform, Michiel heeft er 1,2 miljoen.

Volledig scherm De soortgelijke Mega Mindy-zweefmolen in Plopsa Coo. © kos

Deze zomer opent Plopsaland De Panne nog een nieuwe attractie, die ook niet in het teken staat van een van de Studio 100-figuren. Het gaat om de extreme spinning coaster ‘The Ride to Happiness’ met als thema Tomorrowland.

