TIJDSLIJN. Zo ziet de eerste vaccinatiedag vandaag en de komende weken eruit

INTERVIEW. “Een zelfstandi­ge die tegen mij zegt dat ik er een ‘enorme kloteboel’ van maak, dat raakt me”

27 december Het duurde even voor de regering er was, maar Vivaldi draait nu al drie maanden op volle toeren. Premier Alexander De Croo (45) kreeg meteen de grootste crisis in decennia op zijn bord. “Ik denk dat we met de huidige regels een derde golf kunnen voorkomen.”