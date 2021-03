TIJDREIS. De bouw van het Atomium, bedoeld om na zes maanden af te breken

Sommige dingen zijn zo iconisch dat het lijkt alsof ze er altijd gestaan hebben. Maar zelfs het Atomium moest ooit gebouwd worden. Het verrees in 1957, op een vlakte die al eens eerder dienst had gedaan voor een Wereldtentoonstelling. Mijn verhouding ermee aarzelt tussen haat en liefde. Als kind kon ik de bovenste bol zien vanuit de slaapkamer van mijn ouders. Later, in de jaren 80, waren we in het Atomium op bezoek toen er bomalarm was. Op zo’n moment wil je niet in die bovenste bol zitten, met een lift die maar mondjesmaat mensen naar beneden kan brengen. We kwamen er met de schrik van af: het bleek een flauwe grappenmaker. Slachtofferhulp had je nog niet in die dagen.