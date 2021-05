TIJDLIJN. Conings al twee jaar in foute kringen gesignaleerd voor zijn verdwijning

2017

Conings verandert binnen Defensie van functie: hij laat de luchtmachtbasis van Kleine Brogel achter zich om lid te worden van de Militaire Politie (MP) in Peutie. Voor die job, waarbij militairen onder meer instaan voor de veiligheid van hooggeplaatst bezoek, is een feilloze achtergrond vereist.

2019

Conings komt op de radar van de militaire inlichtingendienst ADIV, omdat hij rondhangt in extreem-rechtse kringen.

2020

MAART

Conings solliciteert voor de functie van veiligheidsagent bij de federale politie. Die agenten staan in voor de beveiliging van onder andere gevangenistransporten, kerncentrales en Brussels Airport. Hij wordt afgekeurd op basis van zijn persoonlijkheidstest. Dat berichtte VTM Nieuws.

JUNI

Een vrouw met een donkere huidskleur dient een klacht in bij Defensie na een discussie op sociale media met Conings, van wie ze op zijn profiel zag dat hij militair was. Het leger trekt met de klacht naar het parket, maar daar wordt die geseponeerd. Defensie neemt zelf een tuchtsanctie en legt hem vier dagen schorsing op. Nadat het daarover tot een ruzie komt met zijn leidinggevende, wordt hij overgeplaatst naar Leopoldsburg. Hij komt in de cel Pre-Deployment Training, ofwel PDT, terecht. Daar krijgt hij verschillende taken om buitenlandse missies voor te bereiden en bijgevolg ook toegang tot het wapendepot waaruit hij begin deze week onder meer vier anti-tankraketten, een machinegeweer en 2.000 kogels ontvreemd.

Later die zomer wordt Conings opnieuw even opgepakt door de politie in verband met online bedreigingen aan het adres van Marc Van Ranst. De viroloog krijgt op dat moment al even politiebeveiliging. Peter Strauven, van het Limburgse parket, bevestigt dat dat onderzoek nog loopt.

AUGUSTUS

In augustus is Conings intussen in de databank van OCAD terechtgekomen als “potentieel gevaarlijk extremist”. Concreet is dat “iemand met extremistische opvattingen die een intentie heeft om geweld te gebruiken, maar nog geen concrete stappen daartoe heeft ondernomen”. De militaire inlichtingendienst ADIV is op de hoogte.

NOVEMBER

De veiligheidsmachtiging die Conings heeft wordt niet verlengd. Die maatregel neemt Defensie als reactie op de bedreigingen tegen Marc Van Ranst waarvoor de korporaal een paar maanden eerder werd verhoord.

2021

17 FEBRUARI

Conings komt - na het overleg tussen de veiligheidsdiensten - op 17 februari nu ook definitief op de OCAD-lijst terecht. Met dreigingsniveau 3 zit hij op het op een na hoogste niveau. Het is die datum waar premier Alexander De Croo (Open Vld) in de Kamer naar verwees, al was de informatie dat Conings potentieel gevaarlijk was al maandenlang toegankelijk én bekend bij de inlichtingendiensten.

17 MEI

Conings is maandagavond aan de woning van Marc van Ranst gezien.Dat bevestigden verschillende bronnen aan VTM Nieuws. “Uit het gerechtelijk onderzoek blijkt dat de man dit allemaal heeft voorbereid”, verklaarde minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). “Hij is al dagenlang bezig met de voorbereiding van zijn actie, en het blijkt dat hij maandagavond effectief in de buurt is geweest van een doelwit, en daar meer dan twee uur is gebleven.”

18 MEI

Dinsdag is het begin van een klopjacht die al een week lang aanhoudt. Dan wordt duidelijk dat Conings aan de haal is met een arsenaal wapens die hij uit het depot in de kazerne heeft gehaald. Volgens De Standaard gebruikte hij het excuus dat hij een schietoefening zou organiseren op woensdag. ‘s Middags verhoogt OCAD het dreigingsniveau voor Conings tot het hoogst mogelijke: niveau 4.

