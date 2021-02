Tijdens de krokusvakantie met kinderen naar het museum? Haast u, het zijn de laatste tickets

Een op de drie coronabe­smet­tin­gen is nu Britse variant

13:33 De Britse variant van het coronavirus zet zijn opmars in België verder. In de eerste week van februari was een op de drie besmettingen al met die variant. Dat heeft viroloog Steven Van Gucht gezegd op de persconferentie van het Crisiscentrum en gezondheidsinstituut Sciensano.