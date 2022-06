Tijdelijke werkloosheid daalt naar niveau van voor coronacrisis

Kansarmoe­de van Vlaamse kinderen vorig jaar licht gedaald

De kansarmoede van kinderen in Vlaanderen is in 2021 licht gedaald. Dat blijkt uit cijfers van het agentschap Opgroeien. In 2020 groeide nog 13,7 procent van de kinderen tussen 0 en 3 jaar oud op in armoede. Vorig jaar was dat nog maar 12,7 procent. “Dat is positief, maar elk kind dat opgroeit in kansarmoede, is er één te veel”, zeggen Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) en haar partijgenoot, minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle.

9 juni