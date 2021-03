Tijdelijke vertraging in vaccinatieplanning door verminderde eerste levering Johnson & Johnson-vaccin

Farmagigant Johnson & Johnson zal in de laatste twee weken van april de eerste 76.000 dosissen van zijn Janssen-vaccin aan België leveren. Volgens de vaste verdeelsleutel mag Vlaanderen daarvan op 44.000 vaccins rekenen. In zijn vaccinatieplanning rekende minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) gisteren nog op 162.000 dosissen in april. De planning zal dus onvermijdelijk enkele weken tijdelijk vertraging oplopen, maar moet daarna wel goedgemaakt worden.

Professor Dirk Ramaekers, hoofd van de taskforce Vaccinatie, maakte vanmorgen bekend dat Johnson & Johnson de eerste twee leveringen van zijn vaccin heeft bevestigd voor de laatste twee weken van april. Er komen dan telkens 38.000 vaccins onze richting uit, waarmee telkens evenveel inwoners ingeënt kunnen worden. Van het Janssen-vaccin is maar één dosis nodig.

Vlaanderen zal van die 76.000 dosissen er ongeveer 44.000 mogen verwachten. Maar in het leverschema rekende minister van Volksgezondheid Beke gisteren nog op 162.000 vaccins, een verschil van 118.000 dus. Dat betekent dus ook dat evenveel mensen allicht enkele weken later aan de beurt zullen komen.

Volgens het kabinet-Beke toont de vertraging opnieuw aan dat planningen sowieso onder voorbehoud van de leveringen zijn. De vertraging moet uiteindelijk wel goedgemaakt worden in de maanden mei en juni. De taskforce Vaccinatie hoopt nog altijd op 1,4 miljoen Janssen-vaccins voor België het hele tweede kwartaal, waarvan er dan 810.000 voor Vlaanderen zouden zijn. Dat is ook het exacte aantal van de maanden april, mei en juni dat Beke gisteren in de Commissie Welzijn van het Vlaams parlement deelde.

Het einddoel om tegen 11 juli elke volwassen Vlaming die dat wil minstens een eerste dosis van een van de vaccins toe te dienen (zie schema onderaan), blijft in elk geval overeind, zegt Bekes woordvoerster. Tegen midden mei moeten de vaccinatiecentra meer dan een half miljoen vaccins per week zetten, en dat blijft haalbaar, klinkt het.

Thuisvaccinatie

Doordat het Janssen-vaccin gemakkelijk te vervoeren en toe te dienen is, en er maar één dosis van nodig is, wordt het gezien als een ideaal middel voor thuisvaccinatie bij mensen die niet zelf in het vaccinatiecentrum geraken. Op die manier hoeven de mobiele equipes of de huisarts maar één keer langs te komen.

Maar de vertraging bij Johnson & Johnson zou geen grote impact mogen hebben op die thuisvaccinatie, zegt Joris Moonens, de woordvoerder van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. “Het vaccinatiecentrum beslist zelf in samenspraak met de lokale huisartsen welk vaccin ze voor thuisvaccinatie gebruiken, dat hoeft niet altijd het Janssen-vaccin te zijn. Het kan ook met bijvoorbeeld dat van AstraZeneca, dat ook gemakkelijk transporteerbaar is. Alleen moet er dan een tweede prik gezet worden twaalf weken later.”

In een eerdere toelichting aan de vaccinatiecentrum benadrukte het Agentschap Zorg en Gezondheid al dat het “al dan niet beschikbaar zijn van J&J de vaccinatie niet mag afremmen”. De huisartsen hebben zelf ingeschat dat het ongeveer om 10 tot 20 patiënten per huisarts zou gaan die echt niet in het vaccinatiecentrum geraken, ook niet met hulp van bijvoorbeeld de mindermobielencentrale.

Leverschema bekend

In totaal rekent Beke voor de maand april op 1,21 miljoen vaccins voor Vlaanderen, in mei op 2,37 miljoen, in juni op 2,51 miljoen, en in de eerste elf dagen van juli op 1,03 miljoen, zo blijkt uit het leverschema dat hij gisteren publiek maakte. De grote bulk moet van Pfizer/BioNTech komen, met in totaal 4,45 miljoen vaccins. Voor heel de periode tot 11 juli rekent Beke ook op 2,46 vaccins van AstraZeneca, maar het blijft hoogst onduidelijk of dat ook mogelijk zal zijn. De vaccinproducent kondigde eerder al zware vertragingen aan in heel Europa voor het tweede kwartaal.

Van Johnson & Johnson staan er in totaal 1,07 miljoen vaccins in de tabellen, waarmee we dus evenveel mensen kunnen inenten. De kleinste leverancier, Moderna, zou 738.000 vaccins moeten leveren.

8,72 miljoen vaccins tegen 11 juli

Samen met de al geleverde vaccins moet dat neerkomen op een totaal van 8,72 miljoen vaccins die elke Vlaming de mogelijkheid moeten geven minstens een eerste prik van een van de vier vaccins toe te dienen.

Als we daarbij alle termijnen tussen de twee prikken respecteren - vijf weken bij Pfizer, vier bij Moderna en twaalf bij AstraZeneca - kunnen we met die 8,72 miljoen dosissen tegen 11 juli effectief 6,71 miljoen mensen minstens deels een eerste prik geven, terwijl er ongeveer 6,63 miljoen meerderjarige Vlamingen zijn. In theorie is de planning met de huidige cijfers dus haalbaar.

De vaccinatiecentra zijn klaar, klinkt het, en zullen de komende weken het epicentrum van de campagne worden en telkens opschalen wanneer ze meer vaccins ontvangen. Tegen midden mei moeten we aan de piek zitten en meer dan een half miljoen vaccins per week toedienen. Al blijft telkens het motto, “zolang de leveringen volgen”.

