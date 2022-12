“Tijd voor overheid om minder geld uit te geven na energiesteun”

Update 29-jarige Belg Stef Vandevelde vermist in Sydney: “Politie en familie zijn ernstig bezorgd”

De politie van de Australische staat New South Wales is op zoek naar Stef Vandevelde, een 29-jarige Belg die vermist is in Sydney. “Politie en familie zijn ernstig bezorgd over het welzijn van Stef”, is te lezen in een mededeling.

3 december