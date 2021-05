Tijd tussen twee AstraZeneca-vaccins ingekort naar 8 weken in plaats van 12 (voor wie nog geen eerste prik kreeg)

Maar de termijn van 12 weken bij AstraZeneca aanhouden heeft de komende tijd niet veel zin meer, aangezien we bijna aan het einde van de eerste prikken voor dat type zijn. Het vaccin wordt enkel toegediend aan mensen boven de 41 jaar, en dus moeten er vanaf midden juni geen eerste prikken meer mee gezet worden. De vaccins die we hebben en nog zullen krijgen dan nutteloos laten liggen, zou alleen maar tijdverlies betekenen om deels gevaccineerden volledig te beschermen. In Brussel is vorige week trouwens al beslist het interval terug te schroeven naar 8 weken.

Kalender herbekijken

Wat met Pfizer?

Of op termijn dezelfde beslissing genomen zal worden voor het Pfizer-vaccin, is nog niet beslist. Daar werd midden maart beslist de termijn te verlengen van 3 naar 5 weken, om zo eveneens sneller meer eerste prikken te kunnen zetten. In principe heeft het ook daar weinig zin om eens alle eerste prikken zijn uitgedeeld, in Vlaanderen in principe tegen 11 juni, nog 5 weken in te calculeren voor de tweede prik. Als er voldoende vaccins zijn, zou de termijn dus ook daar ingekort kunnen worden naar 3 weken.