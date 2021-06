Tientallen miljoenen anti-coronaproducten met gebreken in beslag genomen in EU

Weyts neemt invulboe­ken Vlaams onderwijs in het vizier

8:31 Een onafhankelijke werkgroep, in het leven geroepen door Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), moet de handboeken en digitale leermiddelen in het Vlaamse onderwijs kritisch onder de loep nemen en waar nodig bijsturen. "Het doel is om de kwaliteit van de leermiddelen te vergroten, zegt de minister vandaag in De Standaard.