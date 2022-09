Tientallen kopers van Antwerps vastgoedkantoor MADE trekken aan de alarmbel. “Het lijkt hip, tot het water langs de ramen binnenstroomt”

Genk Aperam Genk sluit voor een week: eerste bedrijf dat beroep doet op tijdelijke werkloos­heid door energiecri­sis

De Genkse fabriek van de roestvrijstaalgroep Aperam is het eerste Belgische bedrijf dat aangeeft gebruik te willen maken van het nieuwe stelsel van tijdelijke werkloosheid in het kader van de energiecrisis. Dat schrijft De Standaard. De federale regering besloot nog maar vorige week vrijdag om dat vanaf 1 oktober in te voeren.

24 september