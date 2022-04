Tientallen kinderen uit Boetsja geland in Melsbroek, Vlaanderen zorgt voor opvang

Engie verwacht zich aan maandenlan­ge discussies met regering over langer openhouden kerncentra­les

De voorzitter van Engie, Jean-Pierre Clamadieu, waarschuwt in een interview met de Franse krant ‘Le Figaro’ dat de onderhandelingen met de Belgische regering over een verlenging van de levensduur van de kerncentrales "zeer complex" zijn en weleens maanden kunnen duren. De CEO van Engie, Catherine MacGregor, laat dan weer verstaan dat het erg moeilijk wordt om de werken voor hun levensduurverlenging in minder dan vijf jaar tijd rond te krijgen. Dat zei ze donderdag op de algemene vergadering in Parijs.

18:15