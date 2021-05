Tiental huiszoekingen in hele land bij netwerk Jürgen Conings: “Met pantserwagen beukten ze toegangspoort in”

De zoekactie naar Jürgen Conings verplaatst zich van het nationaal park in Limburg naar individuele locaties waar de verdwenen militair zich mogelijk schuil houdt. Dat zegt VTM Nieuws-journalist Faroek Özgünes. Afgelopen nacht en vanochtend zijn er op een tiental plaatsen over het hele land huiszoekingen uitgevoerd bij mensen die gekend zijn voor extreemrechtse sympathieën, mensen die behoren tot het persoonlijke netwerk van Jürgen Conings en die hem mogelijk de voorbije dagen geholpen hebben of nu nog helpen om zich schuil te houden.

Speurders van de federale politie hebben gisteravond ook een huiszoeking uitgevoerd in de woning van Conings in Dilsen-Stokkem. Daarbij zijn DNA-stalen meegenomen om een eventuele match te vinden op voorwerpen die tijdens het sweepen in het Nationaal Park zijn aangetroffen.

Tomas Boutens, de extreemrechtse oud-militair die in 2014 tot vijf jaar cel veroordeeld werd voor aanslagplannen met zijn groepering Bloed, Bodem, Eer en Trouw (BBET), kreeg ook speurders over de vloer. Dat schrijft hij zelf op Facebook. “Ze zochten J. alsof die in mijn kast zit. Niet dus. Geen huiszoekingsbevel gekregen, geen lijst van inbeslaggenomen goederen gekregen, geen illegale voorwerpen aangetroffen”, klinkt het. “Pure repressie en pure pesterijen. En dan vraagt men zich af waarom steeds meer en meer mensen een bloedhekel aan deze staat krijgen... Ik begrijp J ineens véél meer dan enkele uren geleden.”

Ook in Peer vond een huiszoeking plaats. “Pantserwagen rijdt door de ingangspoort , 30 tot 40 gemaskerde agenten van Belgische, Nederlandse, Duitse en Franse eenheden breken binnen in de belendende woning van de eigenaars en houden hun onder schot. 3 helikopters cirkelen onafgebroken boven de boerderij. Elke afgesloten deur wordt met geweld opengebroken. Afgesloten zadelkamers worden hardhandig opengebroken. Alle boerderij voertuigen, wagens en trailers worden opengebroken. De aangerichte schade is enorm. De bewoners zijn behoorlijk getraumatiseerd. Jurgen is niet gevonden en was niet aanwezig”, schreef een getuige op Facebook.