Tieners van 16 en 17 krijgen half juli al een prik

Het vaccineren stopt niet bij de 18-jarigen, maar gaat in één ruk door met de 16- en 17-jarigen. Een advies daarover van de Hoge Gezondheidsraad wordt eerstdaags verwacht en de Taskforce Vaccinatie is er klaar voor. “Dat is maximaal drie dagen toevoegen aan het schema, als we aan het huidige tempo verdergaan en toestemming van de ouders is niet nodig”, zegt professor Jan De Maeseneer, die lid is van de taskforce. Ook de groep van 12 tot 15 jaar komt in de toekomst mogelijk in beeld voor een prik.