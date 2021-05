Tiener die naaktbeelden verspreidde die leidden tot de zelfmoord van Maëlle (14) “was zich niet bewust van de impact”

Toeristi­sche sector tevreden over verlengd weekend: aan zee evenveel toeristen als in normaal jaar

16 mei De toeristische sector is tevreden over het verlengde weekend, ondanks het mindere weer. Aan zee verwelkomden ze zelfs evenveel toeristen als in een normaal jaar. Hotels en campings zaten zo goed als vol en horecazaken met een overdekt terras zagen ook flink wat klanten.