Tiener (19) uit Kinrooi aangehouden voor liquidatiepoging in misdaadmilieu

Een 19-jarige man uit Kinrooi is door de politie aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een poging tot liquidatie in Sittard (Nederland). Daarbij werd een man (38) die in zijn auto zat zwaargewond toen hij vanop een gestolen motorfiets onder vuur werd genomen. Het slachtoffer zou banden hebben met het criminele milieu.

De poging tot liquidatie vond plaats in het Nederlandse Sittard, op 12 september. Hij zat in een auto op de Bradleystraat toen hij vanaf een motor onder vuur werd genomen. De motor werd later uitgebrand teruggevonden op de Raadskuilderweg in Geleen.

De afgelopen dagen werden al drie andere verdachten opgepakt. Maandagochtend werd een huiszoeking uitgevoerd in Kinrooi, waarbij telefoons zijn aangetroffen. De bewoner, een 19-jarige man, is aangehouden. In hetzelfde onderzoek doorzocht de politie vanmorgen in de gevangenis van Hasselt de cel van een gedetineerde.

Geen contact met buitenwereld

De 19-jarige uit Kinrooi zit net als drie andere verdachten in voorlopige hechtenis met beperkingen. Ze mogen geen contact met de buitenwereld hebben, alleen maar met hun advocaten. De Nederlandse politie verwacht dat de jonge Belg deze week aan Nederland zal worden uitgeleverd.

Het slachtoffer uit Roermond werd op 12 september vanaf een gestolen motorfiets beschoten, terwijl hij in zijn auto zat. Omstaanders vonden hem rond 23.15 uur op de oprit van een woning. De motorfiets is later uitgebrand teruggevonden in Geleen.

No Surrender, Satudarah, Bandidos

Het slachtoffer in de zaak, Roermondenaar Anthy P. (38), had volgens Nederlandse media uitgebreide contacten had in het criminele milieu. Er is bekend dat hij veel vijanden had, en dat hij zelden of nooit ongewapend op pad zou gaan. Volgens het Algemeen Dagblad wordt hij in verband gebracht met motorclub No Surrender, hij had nauwe banden met Satudarah en sloot zich ooit aan bij de Bandidos.

Heet strijkijzer

De man moest zich naar verluidt ooit voor de rechter verantwoorden omdat hij in een drugsconflict iemand bewerkt had met een heet strijkijzer. En in de gevangenis vond de politie in zijn cel ooit een mobiele telefoon met een foto van een man die gruwelijk was mishandeld, maar wiens identiteit nooit werd achterhaald.

Afgelopen zaterdag werd in de zaak van de liquidatiepoging ook al een 28-jarige Deense verdachte gearresteerd, maar het is nog niet bekend wanneer die aan Nederland wordt uitgeleverd. Vrijdagmiddag werd een 35-jarige man uit Maastricht gearresteerd. Een huiszoeking leverde twee vuurwapens op, die in beslag zijn genomen. In een hotel in Sittard-Geleen werd zaterdag ook een 36-jarige man uit Sittard opgepakt.

Alle opgepakte verdachten worden deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris, die over hun verdere aanhouding beslist.

Sms-bom

Begin december maakten de speurders ook gebruik van een sms-bom om zo meer getuigen en info te kunnen vinden. Het onderzoeksteam sluit bijkomende arrestaties niet uit. Naast het verhoren van de verdachten zullen de speurders de gegevens en informatie van de in beslag genomen spullen, zoals mobiele telefoons, analyseren en verwerken.

De zaak kwam ook aan bod in het programma ‘Opsporing Verzocht’ op de Nederlandse televisie.