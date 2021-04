Tiener (16) ernstig gewond na aanval met mes in opvanghuis in Eigenbrakel

Een tiener is gisterenavond in een opvangcentrum in Eigenbrakel ernstig gewond geraakt na een aanval met een mes. Dat heeft het Waals-Brabantse parket laten weten. De aanvaller is opgepakt en de zaak wordt onderzocht.

De lokale politie van Eigenbrakel en die van Nijvel/Genepiën werden rond 23.30 uur opgeroepen om tussenbeide te komen in een sociaal tehuis in het centrum van Eigenbrakel. Een van de bewoners, een jongeman geboren in 2000, stak een 16-jarige kamergenoot meerdere keren. De tiener liep verwondingen op aan hoofd, nek en borst.

Toen de rechercheurs arriveerden, was het slachtoffer nog steeds in de kamer waar het incident plaatsvond. Een medisch urgentieteam verzorgde hem. Hij werd met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn leven is momenteel niet meer in gevaar, zei een woordvoerster van het Waals-Brabantse parket vanmiddag.

De vermoedelijke aanvaller is in voorlopige hechtenis genomen en zal in de komende uren aan een onderzoeksrechter worden voorgeleid, voegde ze eraan toe.

Onderzoekers van het laboratorium van de federale gerechtelijke politie gingen naar de plaats van het delict, waar ze tot 2.30 uur 's nachts aan de slag waren. Ze vonden het gebruikte wapen. Het ging om een aardappelmesje met een lemmet van vijf centimeter lang.

