Tienduizenden Vlamingen kregen herfstprik met verouderd vaccin: hoe weet je welk vaccin jij kreeg?

Hoe weet je of je het ‘juiste’ vaccin hebt gekregen?

Als je een vaccin hebt gekregen dat aangepast is aan de omikronvariant dan zie je dat bij de naam van je vaccin die je terugvindt op MijnGezondheid.be. In dat geval staat er ‘adapted’ achter de naam van je vaccin. Als er ‘adapted 2' staat, is het vaccin aangepast aan de BH2 variant. Staat er ‘adapted 4' of ‘adapted 5', dan is het vaccin aangepast aan de BH4 of de BH5 variant. Een tweede manier is via de CNK-code. Deze CNK-code is een unieke code per vaccin. Als die anders is dan je eerste vaccinaties dan wil dat zeggen dat je het aangepaste vaccin hebt gekregen.