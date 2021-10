Tienduizenden klimaatbetogers in Brussel, minister Weyts niet blij met nieuwe spijbelacties: “Al genoeg lestijd verloren tijdens coronacrisis”

Na anderhalf jaar in hun kot door de coronacrisis, trekken volgens een voorlopige telling zo’n 25.000 klimaatbetogers door Brussel tijdens een nieuwe klimaatmars. De organisatie heeft het zelf over 70.000 deelnemers. Het doel van de mars is volgens de vicevoorzitter van de Klimaatcoalitie Zanna Vanrenterghem het bereiken van “een serieus actieplan”. Anuna De Wever kondigt bij VTM NIEUWS al meteen een nieuwe mars aan op vrijdag 22 oktober: “De spijbelacties komen terug”. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts is daar allesbehalve blij mee.

"De boodschap is simpel: wij vragen ambitieuze, solidaire en coherente maatregelen" legt Zanna Vanrenterghem, vicevoorzitter van de Klimaatcoalitie, uit. "We hebben nood aan een Belgische Green New Deal en we stellen meer dan 100 concrete oplossingen voor om dit te bewerkstelligen."

De organisatoren wijzen op het extreme weer - overstromingen, bosbranden, hittegolven - dat zowel in België als in de rest van de wereld al vele slachtoffers heeft gemaakt en kostbare natuur heeft verwoest. "Er is doortastend beleid nodig om de gevolgen maximaal te beperken, te beginnen bij de meest kwetsbaren", zeggen ze. "Bovendien hebben de historische uitspraak van de Klimaatzaak en de publicatie van het nieuwe IPCC-rapport deze zomer een ongezien signaal gegeven om de oorzaken van klimaatverandering aan te pakken en het Belgische klimaatbeleid van koers te doen veranderen."

“Eerlijk plan”

“We vinden het niet meer kunnen dat de regeringen als ramptoeristen staan toe te kijken terwijl ze echt de handen uit de mouwen moeten gaan steken”, aldus Vanrenterghem. Het doel van de mars is volgens de vicevoorzitter “een serieus actieplan”. “We willen en masse huizen geïsoleerd zien, veel meer hernieuwbare energie en veel beter openbaar vervoer, maar het plan moet vooral eerlijk zijn”, klinkt het. Volgens Vanrenterghem moeten de grootste vervuilers dan ook het meest betalen. Verder klaagt ze de hoge energieprijzen aan.

Klimaatmars Brussel

Anuna De Wever liet aan VTM Nieuws weten dat er nog klimaatmarsen zullen volgen, meer bepaald op 22 oktober in Louvain-la-Neuve en Gent. “En ook daarvoor zullen we de regels moeten breken”, aldus De Wever. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) is niet tevreden met de aangekondigde acties. “Er is tijdens de coronacrisis al genoeg lestijd verloren gegaan. Eén van de lessen van corona is nu net dat minder lestijd ten koste gaat van de meest kwetsbare leerlingen. Bovendien bewijst de betoging van vandaag dat je helemaal niet moet spijbelen om aandacht te krijgen voor het klimaat. Spijbelen is sowieso altijd een verkeerd antwoord, maakt niet uit voor welke eerbare zaak.”

“Tijd om beloftes om te zetten in actie”

"De straffe klimaatacties van de voorbije jaren hebben de klimaatcrisis hoog op de politieke agenda geplaatst. Nu breekt de tijd aan voor politici om hun beloftes om te zetten in concrete actie", aldus Zanna Vanrenterghem nog. Bovendien heeft de coronacrisis volgens de organisatoren aangetoond dat een diepgaande transformatie mogelijk en noodzakelijk is.

Conner Rousseau wandelt mee

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau, die samen met een delegatie van zijn partij aanwezig is, zegt de eisen van de manifestanten te steunen, zoals die voor meer investeringen in openbaar vervoer. “Het klimaat is een sociaaleconomisch verhaal. We moeten nu opkomen voor het klimaat, de rekening mag niet door mijn generatie betaald worden”, aldus Rousseau, die aangeeft samen met Groen ook tijdens de begrotingsgesprekken te focussen op het klimaat.

Klimaatmarkt Brussel

Van 31 oktober tot 12 november vindt in Glasgow de klimaattop van de Verenigde Naties (COP26) plaats. Bedoeling is onder meer om de inspanningen te vergroten om de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs te bereiken, en de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden. Dat is nog mogelijk, maar dan moeten we nu handelen, aldus de Klimaatcoalitie.

De deelnemers verzamelen zondag vanaf 13 uur aan het station Brussel-Noord. De mars vertrekt rond 14 uur en gaat via de kleine ring, de Wetstraat en Schuman tot in het Jubelpark, waar er speeches voorzien zijn met vertegenwoordigers van de Klimaatcoalitie, slachtoffers van de overstromingen in België en vrouwen van Sarayaku in Ecuador. Een Covid Safe Ticket is niet vereist voor deelname, tijdens de betoging is het dragen van een mondmasker wel verplicht.

Quote BOS+ zal voor elke deelnemer aan de klimaat­mars een vierkante meter bos aanplanten.

Naast de 80 organisaties die deel uitmaken van de Klimaatcoalitie, hebben ook onder meer landbouworganisaties en scholen opgeroepen om deel te nemen aan de mars. BOS+ zal, net als in 2018, voor elke deelnemer aan de klimaatmars een vierkante meter bos aanplanten.

De deelnemers kunnen zondag gratis met de bussen, trams of metro's van MIVB ter plaatse gaan. Het net van de Brusselse openbaarvervoermaatschappij is tussen 12 en 19 gratis toegankelijk. Verschillende tram- en buslijnen zullen wel hinder ondervinden door de betoging. Treinmaatschappij NMBS zet vier extra treinen in naar aanleiding van de mars: één van Antwerpen naar Brussel, twee van Brussel naar Antwerpen en nog één van Brussel naar Binche.

Anuna De Wever op de klimaatmars in Brussel.