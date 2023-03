Tiende coronagolf voorbij piek in Vlaanderen, nog niet in Brussel en Wallonië

De verspreiding van het coronavirus blijft stabiel in Vlaanderen. De andere gewesten zien het aantal gevallen van Covid-19 en personen die zijn opgenomen in het ziekenhuis opnieuw stijgen. Dat blijkt vrijdag uit het wekelijkse gezondheidsbulletin van Sciensano. Voor de griepepidemie lijkt het einde in zicht.

Op nationaal niveau is het aantal nieuwe besmettingen met Covid-19 tussen 27 februari en 5 maart met elf procent gestegen ten opzichte van de vorige week. Bovendien ging het aantal ziekenhuisopnames in die periode met zes procent omhoog. Er liggen nu 1.838 mensen in het ziekenhuis met een coronabesmetting, waarvan 93 op intensieve zorg (+ 35 procent).

De cijfers verschillen erg per regio. Omdat de tiende golf sneller is opgekomen in Vlaanderen is de virusbelasting daar hoog, maar inmiddels gestabiliseerd. "In Vlaanderen zitten we ongeveer in de helft van de tiende golf en hopelijk over de piek", zegt viroloog Steven Van Gucht. "In Brussel vlakt die ook al af. Enkel in Wallonië stijgt het nog sterk.”

Hoewel de andere indicatoren allemaal zijn gestegen, is het aantal sterfgevallen licht gedaald van gemiddeld negen per dag eind februari tot zeven per dag begin maart. Toch is dat nog steeds vrij hoog, vindt Steven Van Gucht. "Dit is natuurlijk niet te vergelijken met de uitzonderlijke aantallen in de echte pandemiejaren, maar toch hoop ik dat dit cijfer nog naar beneden gaat en het niet endemisch wordt. Warmer weer moet ons daarbij helpen.”

Griepepidemie

Over het griepvirus is er wel goed nieuws. Vorige week dook het aantal besmettingen voor de eerste keer onder de drempel die geldt voor een epidemie. Als dat voor een tweede keer op rij zo blijkt te zijn volgende week, is de griepepidemie officieel voorbij. In dat geval zou ze tien weken hebben geduurd.