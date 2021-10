Tien verdachten gevat in groot onderzoek naar synthetische drugs

De onderzoekers vielen in Nederland binnen negen woningen, onder meer in Weert, Maastricht, Roermond en Heerlen, en in één woning in België. Ook in zes loodsen waren er doorzoekingen, waarvan twee in Maastricht, een in Weert en drie in Someren. In totaal werden daarbij vijf personen opgepakt in Weert en Roermond, en een in België.