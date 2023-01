Tien procent van de militairen is een vrouw

De kaap van de tien procent werd vorig jaar al gerond. In januari 2022 waren er 2.505 vrouwelijke soldaten op een totaal van 24.538 militairen, wat neerkomt op 10,21 procent. In oktober ging het al om 2.619 vrouwen op 24.348 soldaten, ofwel 10,76 procent.

Nominaal kwamen er op vijf jaar tijd 415 vrouwen bij in het leger, maar procentueel ging hun aandeel van 7,92 naar 10,76 procent. “De verklaring hiervoor is dat er door de pensioenuitstroom sinds 2017 vierduizend mannelijke militairen minder zijn terwijl in die periode nominaal het aantal vrouwelijke militairen wel licht toegenomen is”, weet Pillen.

Cijfers

De Medische Dienst is al jaren de component met de meeste dames: ruim 1 op de 3 is er vrouw. De Landcomponent is de grootste component en tegelijk die met het minste dames: 6,74 procent. Het aantal dames bij de Luchtcomponent overschreed ook in 2022 de 10 procent. De Marine zit hier al enkele jaren boven: in 2022 was ruim 13 procent van de component dames.

Het burgerpersoneel is niet in de cijfers opgenomen, terwijl de helft van de burgers die bij Defensie aan de slag zijn, vrouwen zijn. Dat percentage blijft volgens Pillen ook stijgen. “De minister wil de komende jaren het aantal burgerfuncties bij Defensie drastisch optrekken. Ik steun die doelstelling volmondig. De verwachting is dus dat de vervrouwelijking zich ook langs deze weg verder zal zetten.”

Voor de liberaal is vervrouwelijken op zich geen doel. “Maar een verdere vervrouwelijking is nodig als Defensie een echte afspiegeling van de maatschappij wil zijn, alsook een echte sociale ladder voor iedereen”, vindt Pillen. “Het is ook van groot belang dat iedereen zich welkom en zich goed voelt bij Defensie.” Hij verwijst daarbij naar de recente cijfers over het hoge aantal vrouwen dat bij het leger te maken krijgt met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Blijvende aandacht en actie blijven volgens hem dan ook noodzakelijk.

LEES OOK: