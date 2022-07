Tien procent van de lestijden niet opgevuld door nijpend lerarentekort

WEERBE­RICHT. Zonnige, droge dag met temperatu­ren tot 25 graden

De dag start op vele plaatsen zonnig, met in sommige Ardense valleien en over het oosten wat lage wolken. In de loop van de namiddag verschijnen er in het binnenland stapelwolken. Aan zee blijft het zonnig. Het blijft droog met maxima van 20 graden in de Hoge Ardennen tot 24 of 25 graden over het noordwesten. Dat meldt het KMI.

6:52