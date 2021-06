Tien keer logeren bij de boer: “Dit is geen job, maar een levenswijze”

OVAM-top­vrouw bijt van zich af in 3M-dos­sier: “Er wordt dagelijks gelekt om op de kap van een ander te scoren. Ik doe hier niet aan mee”

19 juni Henny De Baets, de administrateur-generaal OVAM, ijvert in het 3M-Oosterweel-dossier voor een onderzoek met volledige kennis van zaken. "In dit voor de burger essentieel debat is geen ruimte voor fragmentaire informatie, noch voor onoordeelkundige verdachtmakingen die een grondig onderzoek door het Vlaams parlement zouden kunnen bedreigen." Dat stelt de topvrouw van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) zaterdagavond in een mededeling die via haar advocaat werd verspreid.