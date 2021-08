Tien jaar oude Lukaku-shirts plots de hipste van het stadion: “Op eBay zwieren? Vergeet het”

Kamercom­mis­sie komt vervroegd bijeen over uitwijzin­gen naar Afghanis­tan en Wit-Rus­land

12 augustus De Kamercommissie Binnenlandse Zaken komt vervroegd samen over "de urgente kwestie van de terugkeer naar Afghanistan" en de extra Europese Raadsvergadering van de ministers van Binnenlandse Zaken volgende week over de situatie aan de Wit-Russische grens. Kamerlid Theo Francken (N-VA) had dat donderdagochtend gevraagd in een brief gericht aan commissievoorzitter Ortwin Depoortere (Vlaams Belang). Francken tweette later op de dag dat de extra commissie er dus komt, nog voor het einde van het reces. Volgens Depoortere zal de zitting plaatsvinden op 23 augustus.