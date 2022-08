Tien jaar na start hebben 2 op de 3 Vlaamse gemeenten minstens één fietsstraat, maar ze zijn niet altijd succesvol

In 198 van de 300 Vlaamse steden en gemeenten is vandaag minstens één fietsstraat terug te vinden. Dat meldt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) zaterdag. Het concept werd tien jaar geleden wettelijk mogelijk gemaakt. In een fietsstraat geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur en mag gemotoriseerd verkeer het fietsverkeer niet inhalen. Uit onderzoek blijkt echter dat een fietsstraat invoeren er niet per se voor zorgt dat de omgeving fietsvriendelijker wordt.

Op 1 juli vorig jaar waren er 177 steden en gemeenten met één of meerdere fietsstraten. Een jaar later zijn dat er dus al 198. Peeters noemt dit “een goede zaak”.

In totaal gaat het in Vlaanderen over 619 km, tegenover 27 km in Brussel en 23 km in Wallonië. Dat berekende Fietsberaad, het kenniscentrum voor fietsbeleid van de Vlaamse overheid, op basis van gegevens uit OpenStreetMap.

De regeling van de fietsstraat werd in 2019 verruimd naar een fietszone, waar dezelfde regels gelden als in een fietsstraat. De kern van Kortrijk werd de eerste fietszone op 1 juni 2019.

“Zowel een fietsstraat als fietszone zorgen ervoor dat het fietsverkeer een centrale plaats kan innemen op de rijbaan”, zegt Peeters nog. “Daardoor is de fietser niet alleen een actieve, maar ook een erg zichtbare weggebruiker. Het is een maatregel die de capaciteit en de veiligheid voor de fietsers vergroot en zo mensen kan stimuleren om de fiets te nemen naar het werk, de school of de winkel.”

Leuven en provincie Antwerpen koplopers

Met bijna 30 km aan fietsstraten is Leuven de koploper, gevolgd door Mechelen (25 km) en Deinze (19 km).

In de provincie Antwerpen heeft 82 procent van de gemeenten minstens één fietsstraat, in Oost-Vlaanderen is dat 65 procent, gevolgd door Vlaams-Brabant (62 procent), West-Vlaanderen (59 procent) en Limburg (55 procent).

Fietsstraten niet altijd succesvol

Uit een bevraging van Fietsberaad blijkt dat het invoeren van een fietsstraat of -zone de omgeving niet per definitie fietsvriendelijker maakt. Het kenniscentrum deed daarvoor in 2020 een bevraging bij 7.000 personen, zowel fietsers en niet-fietsers.

In fietsstraten waar meer motorvoertuigen en meer doorgaand verkeer is, wordt de verkeersveiligheid negatiever beoordeeld. Bovendien worden de regels als het inhaalverbod en de maximumsnelheid minder gerespecteerd wanneer er meer motorvoertuigen aanwezig zijn. Zelfs als de inrichting duidelijk maakt dat het om een fietsstraat gaat. Fietsers en niet-fietsers vinden het lastig als er te veel auto’s achter fietsers moeten blijven.

Volgens Fietsberaad zijn fietsstraten en -zones pas succesvol als ze wel degelijk fietsvriendelijk zijn en passen binnen het fietsnetwerk van de gemeente of stad. “Het concept fietsstraat en fietszone is dan ook geen oplossing voor elk probleem”, staat te lezen in het rapport.

