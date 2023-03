Tien jaar na diamantroof op Brussels Airport spreekt Hof van beroep ook vier laatste beklaagden vrij

Kassier­ster Nadia (47) over plotse onzeker­heid na 20 jaar dienst bij Delhaize: “Na zes maanden kiest ‘dieje kleine zelfstandi­ge’ zijn eigen voorwaar­den hoor”

“Er overvalt mij een rollercoaster van woede en verdriet.” Vanmorgen reed kassierster Nadia Haloui (47) nog nietsvermoedend naar de Delhaize in Wilrijk, enkele uren later staat ze met tranen in de ogen te staken op de parking. “Wie gaat ons nog betalen als flexijobbers het voor minder doen?”