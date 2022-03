Tien jaar na de busramp. Met overlever Sarah (21) terug naar Sierre: “Ik was vergeten hoe gelukkig we hier zijn geweest”

Bijna 4.000 Oekraïners geregi­streerd in ons land, ongeveer 200 mensen in wachtrij

Sinds de opening van het onthaalpunt voor Oekraïners in het voormalig ziekenhuis Jules Bordet in Brussel werden bijna 4.000 Oekraïners in ons land geregistreerd. Nog een 200-tal mensen stonden in de wachtrij, volgens een schatting van de lokale politie. Op een week tijd hebben meer bepaald 3.875 Oekraïners zich als vluchteling geregistreerd in ons land. Vrijdag alleen al waren er dat 887, zo meldt Dominique Ernould, woordvoerder van de Dienst Vreemdelingenzaken.

11 maart