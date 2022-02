Tickets voor discotheken vliegen de deur uit: wie vrijdag wil uitgaan, zal zich moeten haasten

Vrijdag is het zover: er mag weer gedanst worden. Het Overlegcomité besliste vorige week dat alle nachtclubs in het land opnieuw de deuren mogen openzwaaien — zonder sluitingsuur en zonder mondmaskerplicht. Maar wie vrijdag graag het nachtleven wil induiken, moet snel zijn. Op veel plaatsen zijn de tickets al allemaal de deur uit. “Meerdere keren per dag word ik gebeld of ik echt geen kaartje meer kan regelen.”

“Het evenement voor vrijdag was in drie dagen volledig uitverkocht”, zegt een gelukkige Nelson Donck van Plein Publiek in Antwerpen. “De mensen zijn heel blij dat ze niet meer naar illegale huisfeestjes moeten gaan. Nu kan het gelukkig weer veilig en verantwoord.” Voorlopig gaat de club open met een bezetting van slechts 80%. “We moeten afwachten wat de regels zijn qua CO2-waarden. Maar we zijn al heel blij dat we open kunnen.”

Knaldrang

Donck hoopt dat hij snel de capaciteit kan uitbreiden, want de 550 beschikbare tickets vlogen de deur uit. “Ik moet meerdere keren per dag mensen afwijzen, maar voor het feest zaterdag zijn er nog een paar kaartjes.” Al zal het volgens hem ook niet lang duren voordat die allemaal uitverkocht zijn.

Ook de bekende Hasseltse discotheek Versuz en de Brusselse club Fuse zijn volledig volgeboekt. Geen enkel ticket is er nog voor aanstaande vrijdag. De knaldrang is duidelijk groot. Dat kan je ook opmaken uit de namen van de feestjes die gepland staan. Zo kan je vrijdag in de Lokerse discotheek Radar naar ‘Hét bevrijdingsfeest van Lokeren’ en staat er in de Chinastraat in Gent een ‘Taking back our life’-feest gepland.

Dansen

“Oorspronkelijk dachten we dat we pas het eerste weekend van maart mochten opengaan”, zegt Nelson Donck van Plein Publiek. “Dus het was erg snel schakelen.” Om die reden staan er volgens hem geen al te gekke plannen op het programma voor vrijdag. Maar het feit dat er weer gedanst mag worden, zal voor genoeg gekheid zorgen, denkt hij. “Dansende mensen en een uitgelaten sfeer, dat kunnen we absoluut beloven.”

Niet alleen de klanten, maar ook de werknemers van de Antwerpse club kijken uit naar de heropening. “Velen zijn maanden technisch werkloos geweest. Dus we zijn ontzettend blij dat we eindelijk weer kunnen doen wat we graag doen.”