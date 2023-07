Thuisverpleegkundigen kunnen binnenkort vaker een beroep doen op zorgkundigen

INTERVIEW. Wolvenex­perts Dirk Draulans en Jan Loos na doodgescho­ten wolf: “Geen illusies, vanaf half augustus gaat de rush op schapen hier ook beginnen”

Een Nederlandse boer is in zijn arm gebeten toen die een wolf probeerde weg te jagen met een hooivork en schep. Twee uur later werd het dier doodgeschoten op bevel van de burgemeester. En dat zorgt voor commotie. Dierenorganisaties slepen burgemeester en boer voor de rechter. Mocht de wolf doodgeschoten worden? En wat moeten we met die dieren doen? “De burgemeester is het boekje van het Europese recht te buiten gegaan”, zeggen experts Dirk Draulans en Jan Loos.