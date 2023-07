Therapieën die seksuele oriëntatie van LGBTQI+-mensen proberen te veranderen, zijn vanaf nu strafbaar

UPDATE Oppositie­par­tij­en zien in mislukte fiscale hervorming bewijs dat “België niet werkt”: “Ook niet met degenen die zeggen dat ze in dat project geloven”

De regering is er niet in geslaagd om voor het zomerreces een akkoord te sluiten over de fiscale hervorming. Het ongenoegen is groot bij onder meer oppositiepartij Vlaams Belang. Volgens hen is het tijd voor vervroegde verkiezingen. Ook N-VA ziet in de mislukte fiscale hervorming het bewijs dat België niet werkt. PS, Ecolo en Groen wijzen op hun beurt met de vinger naar MR. “Zes partijen hadden een akkoord kunnen vinden, maar 1 partij heeft het been stijf gehouden en wilde geen millimeter toegeven", aldus Petra De Sutter (Groen).