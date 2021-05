Theo Francken wordt tijdelijk geweerd uit geheime Kamercommissies na tweet met gevoelige info

De Commissie voor de opvolging van buitenlandse missies in de Kamer vergadert achter gesloten deuren. Omdat daar regelmatig gevoelige informatie wordt meegedeeld, bijvoorbeeld over troepenbewegingen, mogen de aanwezige parlementsleden daar achteraf ook niet over communiceren.



N-VA-Kamerlid Theo Francken deed dat in maart wel, toen hij tweette dat het Belgische leger dit jaar niet zou deelnemen aan operatie Barkhane, een Franse missie in Mali. Dat had minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) in die Commissie gezegd.