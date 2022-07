Theo Francken richt vrijwilligerskorps op in ‘zijn’ Lubbeek: krijgt het idee straks navolging in heel Vlaanderen?

Onderwijs­in­stel­lin­gen kunnen nog afwijken van ‘knip’ na tweede bachelor

De onderwijsinstellingen kunnen nog steeds afwijken van de zogenaamde ‘knip’ na de tweede bachelor als daar een goede reden voor is. Dat benadrukte Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) vandaag in het Vlaams Parlement bij het debat over het ontwerpdecreet. De ‘knip’ houdt in dat studenten die in het academiejaar 2023-2024 in het hoger onderwijs starten, na het tweede jaar geslaagd moeten zijn voor alle vakken uit het eerste jaar. Zo niet, mogen ze niet naar het derde jaar overgaan.

30 juni