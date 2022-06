Theo Francken niet onder de indruk van plannen Tom Van Grieken: “Onrealistisch scenario”

"Mahdi is dit jaar al 740 keer veroordeeld, omdat hij het asielrecht schendt. Was dat met mij gebeurd, het stond op alle voorpagina's. (...) Van hem passeert dat allemaal", fulmineert Francken. "Wat heeft Mahdi gedaan? Vooral hoog van de toren geblazen. Hij zou de chaos wel eens opkuisen, zei hij. Ik zal hem onthouden als de staatssecretaris van de loze beloften die vaandelvlucht pleegt", klinkt het in een andere sneer. Dat Mahdi binnenkort voorzitter van CD&V wordt, zal volgens Francken ook niets veranderen op het departement. Volgens hem is dat omdat de regering geen ander migratiemodel of verstrengingen wil.

Over de toenadering van zijn partij tot de socialisten, zegt Francken dat het vooral van belang is dat er een en ander bougeert. "Het meest realistische scenario daarvoor is een onderhandeld akkoord met de Franstaligen. Dat zijn dus niet alleen de socialisten."

Wat Van Grieken wil (indien hij daarvoor in 2024 een meerderheid vindt, vanuit het Vlaams parlement de onafhankelijkheid uitroepen die dan in 2029 zou moeten ingaan na onderhandelingen met de Franstaligen) noemt de N-VA'er een onrealistisch scenario. "Wat denkt hij dan? Dat ze in Namen, Charleroi of Brussel in paniek zullen schieten en plots wel met Vlaams Belang zullen willen onderhandelen? Neen, hoor. Ze zullen daar zelfs niet wakker liggen van zijn verklaring. Ze zullen het gewoon negeren."

Voorts kant Francken zich in het interview ook tegen herstelbetalingen voor Congo en pleit hij andermaal voor het optrekken van het Defensiebudget naar twee procent.