Theo Francken (N-VA) is duidelijk op Vlaamse feestdag: “Staatshervorming blijft prioriteit”

Op de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap, haalt N-VA parlementslid Theo Francken de Vlaams-nationalistische prioriteiten aan in een interview met de Franstalige krant La Libre. “België werkt niet, of heel slecht, en staatshervorming blijft een prioriteit”, klinkt het.

Volgens Theo Francken, wiens partij oppositie voert tegen de federalisering, radicaliseert de weigering van Franstaligen om te onderhandelen over institutionele aangelegenheden de publieke opinie in Vlaanderen. “De laatste 10 jaar hebben we institutionele kwesties in de koelkast laten liggen. Op een bepaald moment zal de institutionele koelkast ontploffen”, beweert Francken.

Voor de N-VA politicus is staatshervorming voor de toekomstige regering absolute prioriteit. De partij wil in 2024 dan ook een akkoord met de PS om deze grote staatshervorming door te voeren. “Er zullen wetten moeten worden ingevoerd en goedgekeurd, en dat zal enige tijd duren.” Francken is dan ook voorstander om een compromis te zoeken met de Franstalige gemeenschap: “Als je ziet dat de PS met ons onderhandelt terwijl ze hun neus dichthouden en dat N-VA hetzelfde doet, dan is de enige oplossing een groot institutioneel compromis zoeken. Daardoor hoeven we niet meer samen aan de onderhandelingstafel zitten. Of in elk geval zo weinig mogelijk.” Wel wijst Francken erop dat hij geen revolutionair is en er geen abrupt einde aan België gemaakt moet worden.

“België moet evolueren naar het Zwitserse model van federalisme”

Zwitserland is volgens Francken een land dat ondanks zijn complexiteit heel goed werkt. “Het federalisme is heel ver doorgevoerd. De entiteiten hebben bijvoorbeeld fiscale autonomie en er is belastingconcurrentie tussen de regio’s.” Dat laatste zou volgens de politicus een troef kunnen zijn voor Wallonië.

In Vlaanderen moet iedereen werken en als je niet werkt, is er veel sociale druk. Theo Francken (N-VA)

In het Belgisch model ziet Francken wel problemen wat betreft activering op de arbeidsmarkt en wijst daarvoor naar het PS-systeem: “Er is een mentaliteitsprobleem. In Vlaanderen is de begrotingssituatie goed omdat we onze financiën beter beheren, maar vooral omdat we een luxueuze situatie hebben waar bijna iedereen werkt. In Vlaanderen moet iedereen werken en als je niet werkt, is er veel sociale druk.”

De N-VA politicus verwijt dan ook Pierre-Yves Dermagne en de federale regering het gebrek aan activering voor de arbeidsmarkt en vindt het verschil tussen werken en inactiviteit niet groot genoeg. “Het OCMW betaalt 1.670 euro netto per maand voor een gezinshoofd mét sociale voordelen. Waarom zou je om 6 uur opstaan om te gaan werken en maar 1.825 euro netto verdienen?” Het is volgens Francken dan ook een enorme uitdaging die de toekomstige regering zal moeten oplossen.

“België heeft het slechtst presterende budget van de NAVO”

De NAVO-top in Vilnius vindt plaats op 11 en 12 juli. Volgens het N-VA parlementslid wordt de positie van België onthoudbaar in de ogen van zijn partners. Van het militair investeringsplan – ook het sterrenplan genoemd – ontwikkelt door minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) is Francken niet onder de indruk. “Het budget van België blijft het slechtste presteren in de NAVO. Het is tegenstrijdig dat we de economische en diplomatieke voordelen hebben, maar dat we een van de slechtste presteerders zijn als het op financiële bijdragen aankomt.”

Met de invasie van Oekraïne leggen alle Europese landen miljarden extra op tafel. Allemaal behalve België. Theo Francken (N-VA)

Wat de Belgische financiële bijdragen voor de invasie van Oekraïne betreft, is de politicus streng. De regering heeft een extra miljard uitgetrokken voor dringende militaire uitgaven, maar dat is volgens Francken niet genoeg. “Deze miljard euro is een eenmalige deal, geen structurele uitgaven. Alle Europese landen leggen miljarden extra op tafel. Allemaal behalve België.”

Het sterrenplan van Dedonder gaat een stap verder dan het investeringsplan van voormalig minister van Defensie van de N-VA, Steven Vandeput, maar “er is nood aan een derde stap die de regering niet neemt”, klinkt het. “Alle andere landen doen aanvullende inspanningen, wij niet. Dat is internationaal onverklaarbaar.”

“De druk op onze diplomatie en op de politieke wereld neemt toe”. Er zullen volgens Francken dan ook gevolgen zijn op verschillende gebieden, zoals investeringen en innovatieprogramma’s. “In de VS vraagt men zich af waarom 350 miljoen Amerikanen moeten betalen voor de veiligheid van 550 miljoen Europeanen... En of het nu gaat om president Biden of zijn voorgangers, de boodschap is dezelfde. Het is de manier waarop het wordt gezegd die verandert.”

Met 2 of 3 miljard euro extra per jaar kan volgens Francken gestart worden met het kopen van munitie. “We hebben geen tanks, bijna geen luchtafweerbatterijen, geen zware artillerie, geen wapens voor toekomstige drones en de infrastructuur moet worden gerenoveerd.” Het is voor Theo Francken duidelijk dat de defensiebudgetten de hoogte in moeten, maar volgens hem weigert Dedonder dit om politieke redenen: ze wil niet dat haar eisen invloed hebben op de andere eisen van haar partij (PS).