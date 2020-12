Theo Francken: “Mahdi geeft verkeerd signaal door niet in beroep te gaan tegen Soedanarrest”

Brussel Druktebaro­me­ter Nieuwstraat in Brussel kleurt al meteen rood: toegang aan Muntplein afgesloten wegens drukte

17:02 In de Brusselse Nieuwstraat is het sinds zaterdag 11 uur bijzonder druk. Zo druk dat de toegang aan het Muntplein al een hele middag afgesloten is. Via een nieuwe kleurenbarometer kan u de drukte in de Nieuwstraat op de voet volgen.