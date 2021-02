Theo Francken grijpt naast ondervoorzitterschap van N-VA: “Niet aangenaam, maar geen desavouering”

ELSENE Belgische keukenhulp wint 5,6 miljoen euro met EuroMilli­ons

5 februari Een Belg heeft bij de EuroMillions-trekking van 8 december 5.684.144,40 euro gewonnen, wat het bedrag de grootste lottowinst van 2020 in ons land maakt. De winnaar kocht zijn lot in een winkel in het Brusselse Elsene. De Nationale Loterij overhandigde donderdag de symbolische cheque.