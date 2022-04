Theo Francken geen kandidaat-ondervoorzitter voor N-VA

Theo Francken is geen kandidaat. “Na de verkiezingen van 2019 had ik mijn zinnen gezet op een historisch akkoord met de PS, maar na het verraad van de liberalen vielen we naast de regering. Dat was een klap. Vorig jaar wilde ik een belangrijke rol in de partij en stelde ik me kandidaat voor het ondervoorzitterschap, en ook dat lukte niet: onze partijraad vond dat anderen die verantwoordelijkheid op zich moesten nemen. Ik vond dat erg, maar het is verteerd. De oppositierol ligt me misschien beter dan het ondervoorzitterschap”, zegt Francken in het interview met ‘Humo’.