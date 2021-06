‘The Beast has landed’: gepantserde Cadillac president Biden gespot in Zaventem

Wachtlijst hulp voor personen met een handicap blijft stijgen

10 juni Uit het jaarverslag van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) blijkt dat de wachtlijst voor gespecialiseerde hulp eind 2020 met 545 mensen was aangegroeid in vergelijking met een jaar eerder. Er waren 16.523 wachtenden. Bij de start van de Vlaamse legislatuur in 2019 werd een extra budget van 270 miljoen euro voorzien voor de periode 2020-2024. In 2020 werd 40 miljoen euro extra besteed.